Ragazza morta a Fisciano, la commovente lettera di una studentessa: “Chiedeteci come stiamo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) commovente lettera di una studentessa per la Ragazza morta suicida all'Università di Fisciano, a Salerno, lo scorso 24 gennaio: a Facebook, la Ragazza ha affidato un lungo sfogo. "Fateci un favore, chiedeteci come stiamo, stiamoci vicini, prendiamoci cura gli uni degli altri" scrive la Ragazza. fanpage

