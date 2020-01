“Oggi mio figlio avrebbe 23 anni”. Donatella Rettore choc: il ricordo è triste. Tutta colpa di quella malattia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Donatella Rettore a cuore aperta a Domenica In. Ospite di Mara Venier, l’intramontabile cantante con i boccoli ribelli si è lasciata andare a una lunga confessione davanti alle telecamere. Parole forti che hanno toccato il cuore di molti a casa e in studio dove, un lungo applauso, si è alzato durante l’intervista. Donatella Rettore, prima che dei suoi successi, ha parlato dei grandi dolori che ne hanno ferito l’esistenza. Ha parlato della malattia (la talassemia) che le ha impedito di diventare mamma, l’amore che dura da più di 40 anni con il marito Claudio Rego, sposato nel 2005, che le ha fatto una bellissima dedica video: “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Non sapendo di essere incinta incolpavo lo stress per i mesi saltati. Claudio mi ha aiutato molto”. Continua dopo la foto “Ho scoperto di essere malata di ... caffeinamagazine

LegaSalvini : #Borgonzoni: Buongiorno e buon voto! Oggi in Emilia-Romagna, dalle 7 alle 23, DOPPIA CROCE contro i trucchi: una cr… - matteosalvinimi : #Salvini: Di Maio non lo sento da settembre, da quando ha abbracciato il Pd. Quando uno tradisce la mia fiducia non… - forumJuventus : Bentancur post #JuventusRoma: 'Contento di aver fatto il mio primo gol allo Stadium. Oggi penso di aver fatto tutti… -