Nicola Zingaretti: "Salvini ha perso le elezioni, grazie Sardine" (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Siamo molto contenti del risultato del Pd e possiamo dire che il 4 marzo 2018, quando tutta l’Italia parlava di un bipolarismo Lega - Movimento 5 Stelle, è alle nostre spalle. Oggi Salvini ha perso le elezioni. Questo risultato rafforza il governo perché Salvini ha parlato di dare una spallata al governo, volendo dare al voto un aspeto politico, e questo tentativo è fallito”. Questo il commento a caldo del segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. “Ora non dobbiamo essere pigri”, ha proseguito. “Il governo deve deve rilanciare la sua azione su tasse, lavoro e su alcuni temi come scuola, università e puntare alla ripresa economica. Oggi c’è la maggioranza rincuorata da questa avventura.”“Mando un immenso abbraccio a Bonaccini, grazie per la battaglia eroica da grande presidente. Ci ... huffingtonpost

