Morire come Stefano Cucchi, nelle mani dello Stato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Vakhtang Enikidze, georgiano, 38 anni, recluso nel Cpr di Gradisca, Gorizia. Era sotto la tutela delle nostre istituzioni. Ne è uscito cadavere espresso.repubblica

matteosalvinimi : #Salvini: Sono i buonisti, che la pensano come lei in studio, che più ne fanno partire, più ne fanno morire. ?? #cartabianca @Cartabiancarai3 - Toni_ct_1 : RT @cipponeri_anna: Mai smettere di sognare. Sarebbe un po' come morire dentro. Notte?? - lovingbullshits : RT @Anchored_to_Lou: Allora, io in primis mangio carne e non voglio fare la morale a nessuno. Però quello che trovo irrispettoso è far mor… -