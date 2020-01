Microbiota intestinale: sette cibi per prendersene cura (Di lunedì 27 gennaio 2020) Insalata mistaZuppa di legumi e orzoPasta con le sardeVellutata di patate dolciCarciofi e patateSoffrittoIl caffè marocchinoI cibi per il MicrobiotaTradizionalmente la maggior parte di noi è portato a pensare negativamente ai batteri. Tuttavia, la verità è che nel nostro corpo sono presenti molti organismi minuscoli, fra cui alcuni tipi di batteri, che sono indispensabili per l’equilibrio psicofisico. Da pochi giorni lo ribadisce anche il libro Microbiota, l’amico invisibile per il tuo benessere a tutte le età (Gribaudo), in cui si spiega che il Microbiota è «l’insieme dei microrganismi che vivono con noi». Queste “colonie” di esserini invisibili a occhio nudo si trovano in diverse zone del corpo, fra cui il sistema urogenitale, quello respiratorio, la pelle e l’apparato digerente. Questi batteri, insomma, vivono in tutte quelle aree del nostro corpo che vengono a contatto con ... vanityfair

BPezzano : @SergioContePale @CottarelliCPI Unilever multinazionale degli emulsionanti alimentari che servono a produrre stabil… - tessagelisio : Nel nostro #intestino abitano migliaia di microrganismi - batteri, miceti e protozoi – che svolgono una preziosa fu… - Microbioma_it : Kintai Therapeutics, una #biotech statunitense che sta lavorando sul fronte #microbioma e #obesità, ha annunciato l… -