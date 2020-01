LIVE Nadal-Kyrgios 6-3 3-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’australiano vince il secondo set (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 SET Kyrgios: Nadal si aspetta il servizio al centro e si muove verso quella direzione, l’Australiano serve invece esterno da sinistra e fa guadagnare al match la certezza di un quarto parziale! 40-30 SET POINT Kyrgios: undicesimo ace dell’Australiano. 30-30 Nadal coglie di sorpresa Kyrgios con il dritto, poi chiude con lo smash. 30-15 Rovescio in rete di Nadal dopo uno scambio quasi d’attesa da parte di entrambi. 15-15 Colpisce male di dritto Kyrgios. 15-0 Servizio e dritto di Kyrgios. 3-5 Kyrgios, Nadal comanda con il dritto e chiude incrociando sulla sua diagonale. L’Australiano servirà ora per il set. 40-0 Sbaglia di dritto Kyrgios. 30-0 Cerca il dritto in corsa Kyrgios, ma finisce molto lungo. 15-0 Sesto ace di Nadal. 2-5 Kyrgios, servizio e dritto per l’Australiano che manda Nadal a servire per restare ... oasport

