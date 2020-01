La crisi in Medio Oriente mette a rischio i Balcani (Di lunedì 27 gennaio 2020) Fin dai tempi della guerra in Bosnia, vi è sempre stato un legame forte tra l’Iran e il mondo Balcanico. Una rete di influenze che corre sul filo dei legami occulti ma che viene confermata anche dagli attuali flussi migratori: chi scappa dall’Iran oggi utilizza, ad esempio, anche la rotta Balcanica.Tuttavia l’Iran non è l’unica realtà Mediorientale a tessere trame nel Balcani. L’uccisione del generale Soleimani ha riacceso la polveriera Mediorientale che, per via dei sopracitati legami, rischia di trascinarsi dietro una realtà multiforme, estremamente permeabile, con forti problemi di sicurezza e legalità. L’Albania e i People’s Mujahedin of Iran Il primo paese a poter essere trascinato nelle vendette iraniane è l’Albania. Tirana, dal 2013, ospita centinaia di membri dei Mujahedin-e Khalq (People’s Mujahedin of Iran), un movimento di opposizione in esilio che sostiene ... it.insideover

