Io che odio Insigne, quel gol alla Juve è dedicato a me (Di lunedì 27 gennaio 2020) Scrivo da una località ignota, persino a me. Ci sono arrivato a piedi, perché sotto casa era tutto un carosello di carri del vincitore, e io non ho l’animo di salirci. Qui non dovrebbe arrivare l’eco dello scherno, la valanga di sassoloni che anche i miei più cari affetti si stanno togliendo dalle scarpe a mio unico beneficio. Io sono quello che è arrivato a Napoli-Juventus ripetendo a tutti un mantra profetico, per mesi e mesi: “Moriremo d’Insigne”. Io, il Napoli, i tifosi. Ora resto solo io, mi sa. Sono quello che al primo accenno di restaurazione annusò “il capitano al centro del progetto” quando tutti davano per certa l’epurazione dei reprobi. “Mo ti faccio vedere – mi dicevano – quanti buffi gli dà Gattuso a Insigne”. E invece lui lì, sempre titolare, sostituito appena un paio di volte, definito dal nuovo allenatore “uno dei migliori 10 talenti italiani degli ultimi 20 anni”. Io a ... ilnapolista

