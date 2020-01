Inter, Lukaku intervista Vieri: «Tu e Lautaro la coppia migliore d’Europa» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Romelu Lukaku e Christian Vieri sono stati i protagonisti di una divertente Intervista che andrà in onda su Tiki Taka Romelu Lukaku e Christian Vieri sono stati i protagonisti di una divertente Intervista che andrà in onda questa sera su Tiki Taka. Ecco cosa ha detto l’ex bomber al centravanti belga. SOMIGLIANZE – «Tu sei quello che mi assomiglia di più, sei all’Inter come me: sei alto e grosso come me, pesiamo 100 kg. Sei mancino come me, giochi per la squadra, fai e fai far gol, che è difficile. E poi dai una mano sempre ai compagni. Io ho fatto tanti anni il bomber, ora tocca a te». Lautaro – «Tu e Lautaro siete la coppia più giovane migliore che c’è in Europa. Potete fare tutti i miei gol, sicuramente. Siete fortissimi e secondo me resterete moltissimo nell’Inter, farete tanti gol. Tu ne hai già fatti 18 ed è il primo anno che sei qua e in Italia non tutti ce la ... calcionews24

