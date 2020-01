Giornata memoria, i superstiti depongono fiori a Auschwitz (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (askanews) – Settantacinque anni da quel giorno di gennaio in cui le truppe sovietiche liberarono Auschwitz, il lager nazista. Un gruppo di sopravvissuti all’Olocausto si è riunito come ogni anno sul sito dello sterminio – nel campo morirono oltre un milione di persone – per deporre corone di fiori. Le immagini della Telewizja Polska da Oswiecim, il nome polacco del sito. notizie

