Ginnastica artistica, Serie A Firenze 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sabato 1° febbraio si disputerà la prima tappa della Serie A 2020 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre della Polvere di Magnesio riparte dal Mandela Forum di Firenze: inizia ufficialmente la stagione di questo sport, parte la lunga cavalcata che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ci aspetta un grande spettacolo nel capoluogo toscano, si incomincia col botto anche se le ragazze non sono ancora al top della forma perché si sta lavorando sul lungo periodo in vista dei Giochi. Attenzione perché quest’anno il format è diverso: 12 squadre partecipanti per sesso, le prime 3 classificate al termine delle tre tappe accederanno alla Final Six che assegnerà lo scudetto. La Brixia Brescia è la grande favorita per la conquista del titolo, le Campionesse d’Italia non dovrebbero avere problemi a conquistare il tricolore anche perché la Leonessa schiera ... oasport

