Gianluigi Paragone sul M5s | È morto Solo con Alessandro Di Battista può

MoVimento Bombatomica : il nuovo partito di Gianluigi Paragone : Gianluigi Bombatomica Paragone sta davvero pensando di formare un nuovo partito per fare concorrenza al MoVimento 5 Stelle che lo ha cacciato e propone ad Alessandro Di Battista di dargli una mano. Il senatore lo dice oggi in un’intervista alla Stampa: «Non puoi pensare di dire sempre che le Regionali sono elezioni con una prospettiva solo locale. Ormai è tardi per riprendersi. Il MoVimento è una forza europeista e filo Pd. In Italia, per ...

Gianluigi Paragone dopo le dimissioni di Di Maio a l'Aria Che Tira : "A rischiare grosso ora è Conte" : L'addio di Luigi Di Maio, e il discorso sui traditori, ha scatenato l'ira dei più dissidenti. Tra questi, in prima fila, Gianluigi Paragone che per quel "traditore" se l'è presa e non poco. "Il vero traditore è lui - si sfoga ai microfoni dell'Aria Che Tira il grillino espulso dal Movimento -. Dobbi

Gianluigi Paragone e il suicidio Di Maio : "Cosa diventerà il M5s ora. E a febbraio : altro disastro elettorale" : "Una forza europeista e riformista, quindi inutile". Gianluigi Paragone, sul Tempo, risponde alle accuse di Luigi Di Maio e delinea il futuro del Movimento 5 Stelle. "Lo dico con dolore. Il famoso 33% non tornerà più perché non c'è più una offerta politica capace di illuminare le ingiustizie che il

Gianluigi Paragone - la soffiata su Luigi Di Maio : "Si dimette prima delle Regionali - dicono" : Dopo i rumors sulle possibili dimissioni di Luigi Di Maio, è GianLuigi Paragone a mettere benzina sul fuoco. L'ex pentastellato ora espulso commenta così la notizia: "...Si dimette prima delle Regionali. Dicono". È questo il post sibillino pubblicato sulla sua pagina Facebook. Un riferimento chiaro:

Gianluigi Paragone pregusta la fine del M5s : "Perché diventerà partitino del 10%" : Le fibrillazioni interne, il futuro del Movimento 5 Stelle, gli Stati Generali di marzo: Gianluigi Paragone a tutto campo sul suo ex partito in un'intervista al Corriere della Sera. Il senatore, reduce dai meet-up a Catania con gli attivisti del Movimento, traccia una profezia cupa sul futuro del pa

Gianluigi Paragone - il sospetto su Pd e M5s : "Perché sulla revoca ad Altlantia preparano il colpo di spugna" : Gianluigi Paragone non ha dubbi: sulla revoca delle concessioni autostradali la maggioranza (Pd e M5s) si prepara a gettare la spugna. Il motivo? "Sicuramente è melina politica il rinvio finalizzato a evitare tensioni nella maggioranza alla vigilia delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Cal

Il Movimento 5 Stelle conferma l’espulsione di Gianluigi Paragone : Il comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle conferma l’espulsione del senatore Gianluigi Paragone. La misura era scattata dopo che il senatore aveva votato contro alla legge di bilancio e non si era espresso sul voto di fiducia al governo. Il M5s conferma l’espulsione di Paragone L’1 gennaio il collegio dei probiviri composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e dalla ministra Fabiana Dadone aveva deciso per ...

Gianluigi Paragone espulso ufficialmente - arriva anche il verdetto del Comitato di garanzia M5 : Gianluigi Paragone fuori dal Movimento 5 Stelle ufficialmente. A deciderlo il Comitato di garanzia pentastellato che ha così confermato l'espulsione del senatore, che aveva presentato ricorso contro la decisione dei probiviri. Questo quanto riferito da fonti Cinque Stelle. Leggi anche: Paragone fa u

Luigi Di Maio - le elezioni suppletive a Napoli secondo Gianluigi Paragone : "Decisive per il futuro del M5s" : Le elezioni più importanti per Luigi Di Maio ed il futuro del Movimento 5 Stelle non sono quelle regionali. Parola di GianLuigi Paragone che, ospite di Tagadà, individua nelle suppletive a Napoli per un seggio al Senato il momento più importante per il leader grillino. "In Campania c'è da sostituire

Gianluigi Paragone fa un passo indietro : "Voglio tornare nel Movimento - mi sento emarginato" : Gianluigi Paragone si morde le mani. Dopo essere stato espulso dal Movimento 5 Stelle per essere stato un po' troppo dissidente, ora vorrebbe tornare da dove è venuto. "Io voglio rientrare nel Movimento 5 Stelle e chiedere il rispetto del programma. Mi siedo sempre nei banchi del M5S, non ho ancora

Gianluigi Paragone a Mezz'ora in più : "Io e Di Battista abbiamo in mente un progetto". Concorrenza a Di Maio? : Gianluigi Paragone, dopo essere stato espulso dal Movimento 5 Stelle, svela le sorti del proprio (e non solo) futuro. Ospite a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata il grillino dissidente afferma: "Io e Alessandro di Battista vogliamo mettere insieme qualcosa di culturale che si richiama alle origini

Gianluigi Paragone e i compagni di scuola di Di Maio assunti al ministero : “Luigi Di Maio secondo me non si dimette (dalla guida di M5S, ndr) e farà di tutto per tenersi appiccicato a questo potere. E’ nella natura stessa di Di Maio, un trentenne che dice e pensa di aver raggiunto per merito proprio quella posizione e non la vuole lasciare”: Gianluigi Paragone, senatore espulso dal M5S, a Mezz’Ora in Più su Rai Tre ha dato spettacolo contro il Capo Politico del MoVimento 5 Stelle, tirando in ...

Gianluigi Paragone a Dritto e Rovescio : "Continuerò a restituire i soldi e lo farò davanti alle telecamere" : Gianluigi Paragone torna a parlare dell'espulsione dal Movimento 5 Stelle. E lo fa dallo studio di Dritto e Rovescio, ospite di Paolo Del Debbio. La discussione verte subito sul tema dei rimborsi, che sta creando tanti problemi tra i grillini: "Ho restituito tutti i soldi e sono sempre stato puntual

Gianluigi Paragone vuole portare Luigi Di Maio in tribunale : "Il codice etico mi dà ragione" : GianLuigi Paragone lo aveva annunciato subito dopo l'espulsione dal M5S decretata a Capodanno dai probiviri: «Farò ricorso e se mi gira mi rivolgerò anche alla giustizia ordinaria». Ieri è arrivata la conferma: «Ho conferito il mandato al mio avvocato, Eugenio Piccolo», ha detto il senatore conversa