Gattuso è un meridionale atipico, severo con sé e con gli altri (Di lunedì 27 gennaio 2020) Breve lettera a Rino Gattuso e al Presidente “……a me nessuno ha mai regalato nulla…..”, è la frase di che Rino Gattuso ripete spesso (e da anni). Il manifesto di un modo di essere che era diventato, per noi napoletani, necessario ritrovare dopo le distrazioni da “Grande Bellezza” che avevamo vissuto negli ultimi anni e che ci avevano fatto dimenticare la nostra dimensione. Ed è presto diventato un mio idolo. Non un mito, non può esserlo ancora. Il mito (dal greco racconto o parola) è riconosciuto tale da una collettività ed è il personaggio di un evento, qualcuno che compie un’impresa difficile, quasi impossibile. Maradona è il nostro mito (cosi come Ancelotti potrebbe esserlo per i milanisti). LUI (tutto maiuscolo) è mito le cui scene di vita quotidiana e ordinaria si sono trasformate spesso in leggende metropolitane. LUI è Maradona, Armando Diego. Già il solo fatto ... ilnapolista

