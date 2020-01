Clima e monitoraggio delle foreste: un portale per seguire lo sviluppo delle capacità internazionali (Di lunedì 27 gennaio 2020) Oggi la Global Forest Observations Initiative (GFOI) ha presentato un portale – prima piattaforma globale nel suo genere – per seguire lo sviluppo delle capacità internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo nel monitoraggio delle foreste per l’azione sul Clima. Il portale – GFOI Inventory of Activities – è un riferimento unico che offre informazioni di facile accesso su oltre 400 attività di monitoraggio forestale in 70 paesi in via di sviluppo in Africa, Asia e Stati del Pacifico, America Latina e Caraibi. Gli utenti possono cercare informazioni per paese o regione, per tipo di attività di monitoraggio delle foreste e per donatori. “Raccogliere e divulgare informazioni più dettagliate sulle foreste è vitale per i paesi e per gli sforzi della comunità internazionale per intraprendere interventi mirati ed efficaci sul cambiamento ... meteoweb.eu

