Classifica marcatori Serie A 2019/2020: Immobile in vetta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Classifica marcatori Serie A 2019/2020: tutti i bomber del campionato Chi succederà a Fabio Quagliarella, capocannoniere della scorsa Serie A con 26 reti complessive? Classifica marcatori Serie A 2019/2020: a partire dal week-end del 24 e 25 agosto, giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere del massimo campionato italiano. Ecco la Classifica marcatori Serie A della stagione 2019/2020: Classifica marcatori Serie A 2019/2020 23 GOL: Immobile – 9 rig. (Lazio); 17 GOL: Cristiano Ronaldo – 5 rig. (Juventus); 14 GOL: R. Lukaku – 3 rig. (Inter); 13 GOL: Ilicic (Atalanta), João Pedro – 3 rig. (Cagliari); 12 GOL: Muriel – 5 rig. (Atalanta); 11 GOL: Lautaro Martínez – 2 rig. (Inter); 9 GOL: Dzeko (Roma), Berardi (Sassuolo), Belotti – 5 rig. (Torino); 8 GOL: Caputo ... calcionews24

