Carlo e Camilla divorzio segreto: lei chiede 300 milioni per restare in silenzio (Di lunedì 27 gennaio 2020) È da oltre un anno che i rumors si fanno sempre più insistenti. I tabloid inglese lo danno quasi per certo: Camilla ha lasciato il principe Carlo. La presunta rottura sarebbe un divorzio a tutti gli effetti: perché tenerlo nascosto? Ovviamente per evitare l’ennesimo colpo a Buckingham Palace. Specialmente dopo lo scandalo del principe Andrea, la ‘fuga’ di Harry e Meghan e le condizioni di salute della regina Elisabetta, quest’ultime, sempre a detta del gossip inglese, piuttosto precarie… Il segreto di Buckingham Palace: Carlo e Camilla hanno divorziato davvero? Rapporti tesi, clima gelido e una ‘separazione in casa’: questo sarebbe lo status della coppia reale e soprattutto di Camilla. A quanto pare, infatti, la richiesta di un divorzio segreto ma veloce sarebbe arrivata proprio da parte sua. La Parker Bowles avrebbe richiesto ben 300 milioni di ... velvetgossip

biggiebiz : Sunday's shades... #maxmara #pinkish #teddybear #writer #streetwear #getfitgym @ Carlo e Camilla in Segheria - MariaPi05567450 : @parisenne_69 @GhigoTrieste @Capezzone MAI CAMILLA .....! COME HA FATTO CARLO AD INNAMORARSI DI LEI? CERTO, CARLO N… - theotolstoj : @tolstojoleen vogliamo fare il principe carlo e camilla? -