Calcio Napoli, la vittoria con la Juve cambia tutto e riporta l’entusiasmo in città (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ stata una settimana perfetta quella vissuta dal Calcio Napoli, che in pochi giorni è riuscito a conquistare la semifinale di Coppa Italia e a battere la Juventus: risultati che rilanciano le ambizioni della squadra di Gattuso. Calcio Napoli L’entusiasmo, i cori, il “chi non salta è Juventino”. E’ tornato tutto l’entusiasmo allo stadio San Paolo e in città dopo la vittoria sulla Juventus, un successo che una volta valeva come uno scudetto ma che ora apre la speranza di una rimonta Champions. Nei bar, sui social si fanno i conti, si guarda la zona retrocessione che si allontana e l’Europa League a 4 punti, si sogna la rimonta al quarto posto che, però, è lontano 12 punti, la stessa distanza della zona retrocessione. Napoli a un bivio e Gattuso lo ha ricordato spiegando che “l’obiettivo è arrivare a 40 punti” per scacciare la ... 2anews

