Almanacco del 27-01-2020 ore 07:30 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Almanacco del giorno ed è lunedì 27 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Angela Merici vergine e anche San Marino Abate proprio di Marino andiamo a parlare che deriva dal super noi vita repubblicana marinus Che significa riguardante il mare marino punto divenuto nome personale in epoca più tarda Comprensivo sera dotato di grande umanità viene spesso condizionato dagli altri subendo quasi senza accorgersene le loro opinioni a un intelligenza vivace non sempre compresa nell’ambiente familiare ho un’ottima memoria coltivata fin da piccolo che gli consente di attingere a dati e fatti al momento opportuno il più delle volte chi porta questo nome distinte amar benessere lo stesso tempo però un atteggiamento caritatevole verso quanti si trovano in difficoltàinteresse per il mondo del paranormale e facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 27-01-2020 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - ParrocchiaF : RT @biscobreak1: ALMANACCO DEL 27 GENNAIO 2020 -