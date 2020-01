Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 19:30 (Di domenica 26 gennaio 2020) Viabilità 26 GENNAIO 2020 ORE 19:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO RALLENTAMENTI SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VICOLO GROTTI DAMA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA SP4 VIA SETTEVENE PALO CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E COLLE FIORITO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULL’AUTOSTRADA A 12 Roma CIVITAVECCHIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA IN DIREZIONE DI Roma PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO PREVISTO PER OGGI A Roma IN FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI SINO A EURO 1. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LINEA Roma NAPOLI VIA FORMIA ... romadailynews

