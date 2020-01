Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 13:30 (Di domenica 26 gennaio 2020) Viabilità DEL 26 GENNAIO 2020 ORE 13.20 MANUELA CIAMPI BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione IL TRAFFICO E ABBASTANZA SCORREVOLE IN QUESTE ORE, ABBIAMO QUALCHE CRITICITA’ : A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO A TRATTI SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SPOSTANDOCI TROVIAMO ANCHE SULLA VIA CASILINA DELLE CODE A TRATTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI BORGHESIANA E FINOCHIO E PROSEGUENDO ANCHE L’APPIA PRESENTA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA COLOMBO CIRCOLazioNE LENTA PER CODE A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL2 SOLO PER OGGI SARANNO ESEGUITI LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE TRA LE STAZIONI DI Roma PRENESTINA E BAGNI DI TIVOLI PERTANTO LA TRATTA ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 12:30: VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2020 ORE 11… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -