Traffico Roma del 26-01-2020 ore 13:30 (Di domenica 26 gennaio 2020) ALL’AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN LARGO DI BOCCEA IN DIREZIONE PIAZZA IRNERIO. PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCIOLAZIONE AL QUARTIERE DON BOSCO IN VIA LIVIO SALINATORE. ANCORA CHIUSA AD ACILIA PER INCIDENTE VIA BRUNO MOLAJOLI TRA VIA FAUSTO ZONARO E VIA FRANCO GENTILINI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RESTO DELLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO. NESSUN DISAGIO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNFGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO. STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ INQUINATI FINO ALLE 20.30. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCLICLI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2. RICORDIAMO CHE ALLE 18 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERÀ IL DERBY Roma- LAZIO. DIVIETI DI SOSTA AD AMPIO RAGGIO NELL’AREA DEL FORO ITALICO E ... romadailynews

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -