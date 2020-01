“Str*nza hai rubato il mio look!”: Paola Di Benedetto ed Emma Muscat vestite uguali (Di domenica 26 gennaio 2020) Paola Di Benedetto e Emma Muscat si sono vestite uguali ed è subito “B!TCH STOLE MY LOOK! – Drama Edition”. Un sottotitolo (“Drama Edition”) dovuto perché Paola ed Emma avrebbero avuto in comune Federico Rossi, dato che secondo i ben informati il cantante del duo Benji & Fede avrebbe tradito l’ex Madre Natura proprio con la cantante di Amici, salvo poi tornare sui suoi passi. Una storia mai confermata da nessuno portata alla luce nel luglio dello scorso anno dal settimanale Chi, che scrisse: “Il triangolo sì. L’ex naufraga Paola Di Benedetto ha chiuso con il cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede. Durante un viaggio di lavoro a Malta, l’idolo pop ha avuto una notte di fuoco con Emma Muscat, la cantante lanciata da Amici. Quando Paola l’ha scoperto, ha chiamato Emma per sapere la verità e davanti alla conferma, l’influencer lo ha ... bitchyf

“Str*nza hai Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Str*nza hai