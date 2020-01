Shoah: da Università Verona appuntamenti per non dimenticare (2) (Di domenica 26 gennaio 2020) (Adnkronos) - Al centro della mostra, a cura di Daniela Brunelli e Alessia Parolotto, è la poesia d’apertura del libro “Se questo è un uomo”, in 31 diverse traduzioni, a prova della diffusione internazionale della testimonianza di Levi. La poesia rappresenta una preghiera, un'invettiva e un monito n liberoquotidiano

ItalyinPortugal : RT @IICLisbona: “Il progetto del Memoriale della Shoah di Milano” conferenza dell'Architetto Guido Morpurgo, in occasione della Giornata de… - alchimist_a : RT @Tiziana_DR: A più di tremila studenti (medie superiori e università) è stato chiesto della #Shoah: 1 su 10 pensa non serva ricordare,… - IICLisbona : “Il progetto del Memoriale della Shoah di Milano” conferenza dell'Architetto Guido Morpurgo, in occasione della Gio… -