Schiaffo dall’Espresso. Sui 49 milioni spariti ha scritto solo la verità. Respinte tutte le querele per diffamazione presentate dalla Lega (Di domenica 26 gennaio 2020) Matteo Salvini sconfitto dall’Espresso e sbugiardato dai giudici sullo scandalo dei 49 milioni confiscati alla Lega (ma in gran parte spariti): Respinte tutte le querele per diffamazione. Le motivazioni del verdetto, depositate nei giorni scorsi, precisano che “con il giornalismo d’inchiesta l’acquisizione delle notizie avviene autonomamente, direttamente e attivamente da parte dei professionisti e non mediata da fonti esterne mediante la ricezione passiva di informazioni”. I giornalisti dell’Espresso vanno quindi assolti con formula piena perché hanno pubblicato “solo informazioni verificate e documentate, di indubbio interesse pubblico ed esposte con correttezza, con tutti i crismi del diritto-dovere di cronaca”. L'articolo Schiaffo dall’Espresso. Sui 49 milioni spariti ha scritto solo la verità. Respinte tutte le querele per diffamazione presentate dalla Lega sembra essere il ... lanotiziagiornale

