Ritiro Torino: Iago Falque non parte con i compagni. Addio vicino? (Di domenica 26 gennaio 2020) Ritiro Torino: Iago Falque non parte con i compagni prima della gara contro il Milan in Coppa Italia. Addio vicino per lo spagnolo? Il Torino, come annunciato ieri sera da Mazzarri, è in Ritiro in vista della gara contro il Milan, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La decisione è arrivata dopo la sconfitta pesante contro l’Atalanta: 0-7 per i nerazzurri. Come riportato da Sky Sport, non farà parte del Ritiro Iago Falque: il numero 10 granata è ormai in rotta con la società ed è sul mercato. Addio vicino? Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Gazzetta_it : #Torino, #Cairo conferma #Mazzarri: 'Nessun ultimatum per lui. Chiedo scusa ai tifosi per la partita indecente con… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??#IagoFalque non sarà convocato per il ritiro punitivo del #Torino deciso da #Mazzarri. Per lui il prossima la cessione c… - Robertoro80 : RT @diegofornero: Il #Torino rinuncia a #IagoFalque: non convocato per il “ritiro punitivo”, lo spagnolo è pronto a salutare la squadra. Un… -