Preoccupazione all’Ambasciata del Marocco per la situazione in Libia (Di domenica 26 gennaio 2020) Nonostante i discordanti progressi che si stanno compiendo in questi giorni sulla situazione in Libia, l’Ambasciata del Marocco in Italia previo Sua Eccellenza l’Ambasciatore Yossef Bella, esprime una certa Preoccupazione per la sostanza delle premesse e delle questioni che si sono poste sul tavolo degli accordi, ove ancora una volta si vede come l’Europa sia poco efficace nelle decisioni mentre coloro che tengono in mano la miccia continuino a fare gli assenti anche se sono presenti. In sostanza il Regno del Marocco esprime profonda Preoccupazione, anche attraverso il sito della sede diplomatica, a seguito dell’escalation militare in Libia e respinge qualsiasi intervento straniero, incluso l’intervento militare, nel caso libico, quale che siano le sue fondamenta, i motivi e gli attori. O ha detto il Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini Residenti ... ildenaro

