Napoli-Juventus in diretta TV e in live streaming

Napoli-Juventus è una partita di Serie A della ventunesima giornata, in programma stasera al San Paolo alle 20:45. La Juventus e il Napoli ci arrivano dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. La squadra allenata da Maurizio Sarri, prima in classifica con quattro punti di vantaggio sull'Inter, ha battuto 3-1 ed eliminato la Roma mercoledì sera. Per Sarri, in passato al Napoli tra il 2015 e il 2018, sarà la prima partita al San Paolo da allenatore della Juventus. Il Napoli è attualmente allenato da Gennaro Gattuso. Ha preso il posto di Carlo Ancelotti dopo un periodo di clamorose insubordinazioni e ripetuti contrasti tra presidente, allenatore e giocatori. La squadra si trova ora in tredicesima posizione, distante dalla zona di classifica valida per la qualificazione alle prossime competizioni europee.

