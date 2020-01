Morte violenta di Ambra Pregnolato, ci sono volute 24 ore per trovare il colpevole (Di domenica 26 gennaio 2020) Svolta sul misterioso delitto di Ambra Pregnolato, maestra d’asilo quarantenne, uccisa ieri nell’appartamento di Valenza in cui viveva con marito e figlia. Ci sono volute meno di 24 ore per trovare il colpevole. sono bastate meno di 24 ore ai carabinieri del comando provinciale di Alessandria, guidati da Michele Lorusso, per svelare il mistero che … L'articolo Morte violenta di Ambra Pregnolato, ci sono volute 24 ore per trovare il colpevole proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

