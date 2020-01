L’omofobia al femminile: picchiate e discriminate perché lesbiche (Di domenica 26 gennaio 2020) «Ciò che avete fatto a me non deve mai più essere fatto ad essere umano». Per questo Giulia Ventura ha raccontato quanto le è accaduto su Facebook. Questa donna di 31 anni è stata aggredita il 16 gennaio a Potenza. Stava camminando con le cuffie nelle orecchie, due persone sembravano parlare con lei, quando si è tolta le cuffie le hanno sbarrato la strada. «Le persone come te devono morire, vuoi fare il maschio? E mo ti faccio vede come abbuscano i maschi» le hanno detto cominciando a picchiarla. Posted by Giulia Ventura on Friday, January 17, 2020 Le botte sono arrivate per il suo orientamento sessuale come per l’inglese Charlie Graham che è stata picchiata perché lesbica per cinque volte. Anche lei ha postato su Facebook le foto dell’ultimo pestaggio. Sono solo gli ultimi due casi arrivati alla cronaca, non gli unici di episodi di omofobia nei confronti di donne. Giulia ha ... vanityfair

