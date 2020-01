LIVE Marcialonga 2020 in DIRETTA: Tore Bjoerseth Berdal vince la gara assoluta! Ultimo km per le donne (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Gjeitnes allunga nei confronti di Slind, è ormai vicinissima al successo! 11.10 Dario Cologna 25° nella gara assoluta a 1’27″34 da Berdal. 11.09 Korsgren però ha ceduto all’attacco della Cascata, è lotta tra le due norvegesi per la vittoria! 11.08 Ultimo chilometro per le donne, e sono sempre Korsgren, Gjeitnes e Slind a comandare! 11.07 Nygaard quarto a 10″, Pedersen a 17″69. Nono posto per Sjur Roethe a 33 secondi, undicesimo Vylegzhanin un secondo più indietro. 11.06 vince Tore Bjoerseth Berdal! Gjerdalen a 1″6 ed Eliassen a 2″8! 11.05 Ultimi 200 metri, parte Berdal! 11.05 Molla Nygaard, restano in tre! 11.04 Sarà una Marcialonga norvegese, bisogna ancora scoprire il nome vittorioso a 500 metri dall’arrivo! 11.03 Continua il forcing di Eliassen a 700 metri dal traguardo, gli resistono ... oasport

