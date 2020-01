LIVE Australian Open 2020, 26 gennaio in DIRETTA: Fognini sotto due set a zero con Sandgren, Barty in campo contro Riske (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-SANDGREN CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FEDERER-FUCSOVICS LA CRONACA DI RAONIC-CILIC 9.40: Fognini tiene il servizio a 15: 5-4 per l’azzurro nel terzo set. 9.39: Terzo break nel match Barty-Riske: la padrona di casa è ora avanti 4-2. 9.37: Tiene il servizio a zero Sandgren: 4 pari nel terzo set. 9.35: Controbreak di Riske che ora serve per pareggiare i conti nel primo set: 3-2 Barty. 9.34: Fognini tiene il servizio: 4-3. 9.32: Sandgren rimonta da 15-30 e si aggiudica il sesto game del terzo set: 3-3. 9.31: Conferma il break di vantaggio Barty: 3-1 per l’Australiana sulla statunitense Riske. 9.27: Tiene il servizio il ligure che è ora avanti per 3-2 nel terzo set. 9.23: BREAK ANCHE PER Fognini!! Bravissimo l’azzurro a mettere alle corde Sandgren e a recuperare lo ... oasport

zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 26 gennaio in DIRETTA: Djokovic-Raonic ai quarti Fognini recupera due break di svantaggio… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 26 gennaio in DIRETTA: Djokovic-Raonic ai quarti Fognini recupera due break di svantaggio… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 26 gennaio in DIRETTA: Djokovic-Raonic ai quarti Fognini perde il primo set con Sandgren… -