L'esperta: "Harry e Meghan Markle saranno insoddisfatti" - (Di domenica 26 gennaio 2020) Carlo Lanna Secondo una biografa esperta dei reali inglesi, Meghan Markle e il principe Harry dovranno convivere per sempre con un profondo senso di colpa a causa della scelta intrapresa È una vicenda che non avrà mai fine quella di Meghan Markle e del Principe Harry. Il loro divorzio dalla Corona inglese, avvenuto ufficialmente il 9 gennaio dopo un post sul loro profilo Instagram, ha messo in moto una serie di eventi incontrollati che hanno gettato nel caos la monarchia inglese. Una scelta che, nonostante tutto, pare non essere osteggiata dalla Sovrana. Il summit ha dato i suoi frutti e ora, Meghan ed Harry sono in Canada come due cittadini comuni, con la voglia di vivere una vita serena e lontani dalle regole di corte. Regole che la Markle non era mai riuscita a digerire, né tantomeno aveva mai rispettato. Sull’argomento sono tanti i giornalisti e gli esperti della royal ... ilgiornale

harry_e_lou : RT @chiaralaporella: Lo sapevate che dietro alla scoperta della doppia elica del DNA e dello schema di replicazione non c'entrano soltanto… - AngelaCaroli1 : @1MattInFamiglia ma nel dibattito su Harry e Megan era proprio necessario invitare con Caprarica una specie di… -