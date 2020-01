Karate, Premier League Parigi 2020: Viviana Bottaro, Luca Maresca e kata a squadre femminile d’argento, bronzo per Luigi Busà e kata a squadre maschile (Di domenica 26 gennaio 2020) Si chiude con cinque medaglie, purtroppo nessuna d’oro, la tappa di Parigi della Premier League 2020 di Karate. Nelle finali odierne, infatti, Viviana Bottaro deve accontentarsi della medaglia d’argento nel kata individuale, come Luca Maresca nel kumitè -67kg e la squadra femminile di kata composta da (Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti). Luigi Busà vince la finale per il terzo posto nel kumitè -75kg, mentre l’Italia (GianLuca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia) conquista il bronzo nel kata a squadre. LE FINALI DI OGGI FINALI FEMMINILI kata individuale: la medaglia d’oro va alla spagnola Sandra Sanchez Jaime con lo straordinario punteggio di 28.4. Si ferma all’argento, quindi, la nostra Viviana Bottaro con 27.0. Medaglia di bronzo per le due nipponiche Kiyou Shimizu e Hikaru Ono. Kumitè -50kg: vittoria finale per la turca ... oasport

