Junior Cally si scusa, Amadeus "apprezza". Il rapper contestato fa la pace con Sanremo - (Di domenica 26 gennaio 2020) Paolo Giordano Il cantante: «Insopportabile la sola idea della violenza sulle donne». Caso chiuso Insomma il caso è chiuso. Dopo giorni di polemica, bagarre sui social e silenzi della Rai, il rapper Junior Cally si è scusato e quindi sarà regolarmente in gara al Festival di Sanremo. In un lungo post su Instagram ha scritto che «moltissime persone, forse che si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, non era e non sarà mai mia intenzione ferire qualcuno». Junior Cally, ossia il rapper mascherato, ha poi aggiunto: «Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne, in ogni sua forma. Sono un ragazzo, un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne, ma degli esseri umani, uno dei suoi valori cardine». Prontamente Amadeus, che aveva appena assistito alle sue prove all'Ariston di Sanremo, ha risposto: ... ilgiornale

matteosalvinimi : #Salvini con @RedRonnie: Junior Cally va nei big? Una volta c’era Morandi, Vasco... ??@RoxyBarTv - LegaSalvini : SANREMO, #SALVINI CONTRO JUNIOR CALLY: 'NON PUÒ SALIRE SUL PALCO CHI SDOGANA FEMMINICIDIO E STUPRO' - OrnellaVanoni : Sono i giovani sani di mente e ce ne sono tanti che devono bloccare la partecipazione di Junior Cally perche questa… -