José Antonio Pineda Esquivel, ex giocatore e allenatore di basket si è spento a 26 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Il mondo dello sport è in lutto dopo la prematura dipartita di José Antonio Pineda Esquivel, che si è spento a soli 26 anni. Il giovane era un ex giocatore e allenatore della squadra di pallacanestro CAB Estepona, sulla Costa del Sol, nel sud della Spagna. José Antonio Pineda Esquivel si è spento mercoledì sera, il 22 gennaio 2020, a causa di un infarto che lo ha colpito mentre faceva esattamente quello che amava di più: praticare sport. Il giovane allenatore aveva appena giocato una partita di calcio al Campo de San Fernando de Estepona, quando il destino lo ha sorpreso ponendo fine alle sue speranze e alla sua breve vita. In ventiseienne è stato subito soccorso e curato ma i dottori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. José Antonio Pineda Esquivel si dedicava principalmente ... bigodino

