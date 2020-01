James Franco: nella causa tra Johnny Depp e Amber Heard vuole che la sua testimonianza sia segreta (Di domenica 26 gennaio 2020) James Franco ha posto precise condizioni per deporre nella causa tra Johnny Depp e Amber Heard dopo che è stato chiamato a testimoniare dai legali dell'attore. James Franco è stato coinvolto come testimone nello scontro legale tra Amber Heard e Johnny Depp, ma l'attore ha fatto sapere che testimonierà solo se la data dell'udienza e le sue risposte resteranno segrete. James Franco è stato chiamato a deporre dai legali di Johnny Depp nella causa intentata all'ex moglie Amber Heard. I due continuano ad accusarsi reciprocamente di abusi domestici. In base ad alcuni documenti in possesso del sito americano The Blast, il protagonista di The Disaster Artist, ha chiesto che la tutta la sua deposizione e le sue risposte siano secretate. Franco vuole che anche il giorno ... movieplayer

