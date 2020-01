Grande Fratello Vip: incidente imbarazzante nella notte per un concorrente (VIDEO) (Di domenica 26 gennaio 2020) Sapevo fin dall’inizio del Grande Fratello Vip che gli over ci avrebbero regalato più gioie trash dei giovani e così è stato: dopo aver visto il “ditino birichino” di Rita Rusic esplorare zone umide, questa volta c’ha pensato Michele Cucuzza ad intrattenere il pubblico. La scorsa notte l’ex volto de La Vita In Diretta è andato a letto presto indossando solo una maglietta della salute ed un paio di boxer larghi che hanno lasciato poco alla fantasia. Ad accorgersene è stata Rita Rusic che ha ironicamente commentato “ma non è una palla, è un melone!” e solo dopo Andrea Montovoli ha suggerito di svegliarlo. “Svegliatelo dai, che fai, glielo metti a posto te? Mettigli il cuscino sopra il cogli*ne, dai“. Alla fine Michele Cucuzza non è stato svegliato, ma Paolo Ciavarro ha optato per mettergli sopra un po’ di coperta. La foto ... bitchyf

