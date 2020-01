F1, a Montecarlo e in Francia arrivano le Tribune Leclerc per i tifosi della Ferrari (Di domenica 26 gennaio 2020) Formula 1, a Montecarlo e in Francia arrivano le Tribune Leclerc, destinate ai tifosi della Ferrari e dedicate al talentino della Rossa. Come annunciato dal giovane talento della Ferrari, a Montecarlo e in Francia saranno inaugurate le Tribune Leclerc, degli spalti per i tifosi del Ferrarista. Montmelo’ (Spagna) 18/02/2019 – test F1 / foto Federico Basile/Insidefoto/Image Sport nella foto: Charles Leclerc F1, a Montecarlo e in Francia arrivano le Tribune Leclerc Dopo il primo anno alla guida della Rossa, Charles Leclerc ha conquistato il cuore dei tifosi della Ferrari (e non solo). E così, cavalcando l’onda dell’entusiasmo, in occasione delle gare a Montecarlo e in Francia saranno allestite le Tribune Leclerc. Una bella iniziativa per i tifosi della Rossa che vorranno prendersi il posto sugli spalti dedicati al monegasco. I sostenitori di Leclerc ... newsmondo

lebalzin : RT @pcatzolaquirin1: ?Cena di beneficenza in Vaticano per la ??”Fondazione Cortile Dei Gentili”Con gli Chef dei Capi di Stato/Reali di:Itali… - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: ? L'annuncio di @Charles_Leclerc sui social #SkyMotori #F1 #Formula1 #Leclerc - ONEIRAT4EXIA : @meowngi_com Tecnicamente partiamo con la nave per arrivare al porto di Barcellona. Poi al ritorno facciamo tappa c… -