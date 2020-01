"Essere mutati in un videogioco non è una violazione dei diritti umani" lo ha stabilito un tribunale americano (Di domenica 26 gennaio 2020) Se avete letto il titolo e siete leggermente confusi da quando detto, ve lo ripetiamo: un tribunale americano ha stabilito che l'Essere silenziati in un videogioco non costituisce una violazione dei vostri diritti umani.Cosa diavolo è accaduto per creare una tale sentenza? Ebbene, tempo fa, un giocatore di Runescape, Amro Elansari, avrebbe citato in giudizio gli sviluppatori inglesi Jagex (e i suoi apparenti padroni cinesi) per aver ricevuto un "account mute", dichiarando che tale azione va contro le leggi sulla libertà di parola e il Primo Emendamento della Costituzione americana.L'account mute, ovvero il silenziamento di un account, è una specie di mini-ban che impedisce ai giocatori di chattare in-game e di postare nei forum, essenzialmente una punizione del silenzio. Jagex la infligge solitamente a chi infrange le regole di Runescape o i termini di servizio generali, come recita il ... eurogamer

