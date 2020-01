Bianca Guaccero | annuncio a sorpresa | di cosa si tratta?

“Una storia da cantare” - Bianca Guaccero torna con Enrico Ruggeri su Rai1 : è ufficiale : Come anticipato da Fanpage.it, Bianca Guaccero tornerà in tv con Enrico Ruggeri per una nuova edizione di "Una storia da cantare". Il duo di conduttori racconterà la storia dei cantautori che hanno segnato la storia della musica italiana dopo il primo felice esperimento seguito da più di 4 milioni di spettatori.Continua a leggere

Bianca Guaccero e Riccardo Scamarcio : “Mai baciato - ma l’ho conosciuto a 17 anni” : Detto Fatto, la Guaccero conosce Scamarcio: un’amicizia cominciata quando lui aveva 17 anni La SuperClassifica Jon è sempre un momento che regala grandi gossip e retroscena sulla vita di Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian. Quest’oggi abbiamo scoperto che Riccardo Scamarcio ha un rapporto d’amicizia con la conduttrice di Detto Fatto, che ha anche confessato a […] L'articolo Bianca Guaccero e Riccardo Scamarcio: ...

Bianca Guaccero incanta su Instagram. E spuntano video segreti : Bianca Guaccero lascia senza fiato i suoi fan, condividendo su Instagram una sua foto vintage. Lo scatto in bianco e nero ritrae la presentatrice mentre è al trucco in camerino, probabilmente dietro le quinte di Detto Fatto. Nonostante le indiscrezioni secondo cui lascerà il programma di Rai 2 alla fine della stagione, per iniziare una nuova avventura su Tv8 dove potrebbe incrociare Giovanni Ciacci, la bella Bianca continua a incantare il suo ...

Bianca Guaccero : “Ho avuto attacchi di panico”. E su Detto Fatto… : Bianca Guaccero fa una confessione sulla sua vita privata e parla di Detto Fatto Ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto che, parlando della sua vita privata, ha raccontato come ha affrontato il periodo difficile vissuto dopo la fine del suo matrimonio. Ho preso la fine del mio matrimonio come un fallimento e per avere represso ...

Bianca Guaccero tuona contro Guillermo Mariotto : “Io non porto maschere!” : Detto Fatto, Bianca Guaccero risponde a Guillermo Mariotto: “Io non ho maschere da togliere!” A Detto Fatto nella puntata di oggi, 22 gennaio, Bianca Guaccero ha risposto alla frecciatina lanciatale da Guillermo Mariotto dalle pagine di VeroTv. Il giudice de Il cantante mascherato, infatti in un’intervista ha parlato del programma di Milly Carlucci e sulla possibilità che proprio la Guaccero fosse una degli artisti nascosti ...

