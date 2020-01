Vandali in azione a Napoli: spostati i lupi in Piazza Municipio (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Questa notte è stata Vandalizzata da ignoti a Napoli l’istallazione artistica di Liu Ruowang. La sua opera, che vede la presenza di una ciurma di cento lupi in Piazza Municipio, ha raccolto un discreto successo nella curiosità dei napoletani in questi ultimi mesi. Proprio i lupi, dal peso di circa 280 kili ciascuno, sono stati spostati dalla loro collocazione antistante Palazzo San Giacomo nella scorsa notte. Mentre un lupo è stato imbrattato con della vernice rossa. L’installazione inaugurata dall’artista lo scorso 14 novembre dovrebbe restare in città fino alla fine di marzo. L'articolo Vandali in azione a Napoli: spostati i lupi in Piazza Municipio proviene da Anteprima24.it. anteprima24

