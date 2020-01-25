Valenza : Uccisa Ambra Pregnolato, maestra in un circolo didattico ...Luca Di Carlo seduce Barbara D'Urso su InstagramCoronavirus Cina: chiude Disneyland Shanghai Matteo Salvini: Se il ragazzo non spaccia avrà le mie scuseNel latte tracce di antibiotici e altri farmaci : Nessun Allarme, ma ...Sciopero trasporti a Torino venerdì 24 gennaio 2020, info e orari ...Ecco Perdita, il gatto peggiore del mondo è pronto all’adozioneIn India la capra dal volto umano : E' una divinitàSocial Pro League: inizia la fase a tabellone, chi vincerà?È morto a 42anni Pierpaolo Piras, sconfitto da un linfoma, aveva ...

Traffico Roma del 25-01-2020 ore 18 | 30

BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA A ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 25-01-2020 ore 18:30 (Di sabato 25 gennaio 2020) BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, TRA GLI SVINCOLI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA OSTIENSE. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU VIA DEL FORO ITALICO E POCO Traffico ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, MAGGIORMENTE CONCENTRATO IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24. IN ZONA TORRE GAIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA CASILINA, ALTEZZA VIALE OXFORD IN DIREZIONE BORGHESIANA. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE SU VIA PRENESTINA, VICINO VIA PONTE DI NONA, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. ALLO STADIO OLIMPICO, DOMANI LA SERIE A CON IL DERBY “Roma-LAZIO” ALLE 18:00. DALLE 15:00 CONSUETE LIMITAZIONI DI Traffico IN PIAZZALE DELLA FARNESINA, TRA VIALE PAOLO BOSELLI E VIA ALBERTO BLANC. AL TERMINE DELL’INCONTRO, PER FAVORIRE L’USCITA DEI TIFOSI, DIVIETO DI TRANSITO SU LUNGOTEVERE ... romadailynews
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2020
Clicca qui e commenta questo post!