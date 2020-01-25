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Traffico Roma del 25-01-2020 ore 17 | 30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA A ...

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Traffico Roma del 25-01-2020 ore 17:30 (Di sabato 25 gennaio 2020) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, TRA GLI SVINCOLI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA OSTIENSE. SULLA TANGENZIALE EST, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA PER UN INCIDENTE VICINO SAN LORENZO, IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO. IN ZONA RomaNINA, RIAPERTA VIA TUSCOLANA, PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE TRA IL GRA E VIA BIAGIO PETROCELLI, IN DIREZIONE FRASCATI. NEL QUARTIERE VILLAGGIO PRENESTINO, SEMPRE PER UN INCIDENTE, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA FOSSO DELL’OSA,  ALTEZZA VIA MONTÀZZOLI. PER LA STESSA CAUSA, PRESTARE ATTENZIONE A PRIMAVALLE, SU VIA DEL FORTE BRASCHI, IN DIREZIONE VIA MATTIA BATTISTINI. DA QUESTA SERA, SABATO 25 GENNAIO, LAVORI DI ASFALTATURA SU PIAZZALE FLAMINO. IL CANTIERE COMPORTA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO TRA VIA WASHINGTON E VIA VICO, DALLE 22:00 ALLE 6:00 DI ... romadailynews

twittervirginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -

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