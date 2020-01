Sarri ritorna a Napoli: “I fischi? Una dimostrazione d’affetto” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Alla vigilia del ritorno di Maurizio Sarri allo stadio San Paolo di Napoli, l’ex mister azzurro parla in conferenza stampa. Ricordando i suoi trascorsi partenopei pensa all’accoglienza che potrà ricevere domani dai tifosi napoletani. “Per me è una partita particolare – racconta Sarri – Ma è chiaro che non bisogna correre il rischio di spendere energie per un aspetto personale. L’obiettivo collettivo è quello di giocare ad alto livello per fare punti. La partita è difficile e complicata” Alla domanda se si aspetta di ricevere fischi il mister della Juventus è molto chiaro. “I fischi sarebbero una manifestazione d’affetto”. A tal proposito si aggancia con il ritorno di un altro grande ex, il pipita Higuain. “I fischi a Higuain? Ero lì quando la Juve ha pagato la sua clausola, posso dire che erano ingiusti”. Conclude Maurizio ... anteprima24

