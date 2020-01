Regeni, 4 anni fa la scomparsa. La madre: “Grazie a chi ci sta vicino” (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono passati 4 anni da quel 25 gennaio 2016 in cui Giulio Regeni, ricercatore di Cambridge a Il Cairo, è scomparso. Il 28enne di Fiumicello, provincia di Udine, è stato rapito e torturato per giorni prima che il suo cadavere venisse trovato in un fosso dell’autostrada che collega la capitale egiziana ad Alessandria, il 3 febbraio. Oggi in tutta Italia si terranno fiaccolate in memoria di Regeni, sulla cui morte si continua a chiedere verità. Giulio Regeni: 4 anni dopo chiediamo ancora la verità Nonostante l’opinione pubblica si sia sempre mobilitata e continui a ricordare il ricercatore friulano, la verità sulla morte di Giulio Regeni è ancora sconosciuta. Dopo l’iniziale collaborazione con le autorità egiziane, dovute principalmente alla durissima (e breve) decisione di richiamare l’ambasciatore italiano in Egitto, ben poco è stato fatto. Sono seguiti depistaggi delle indagini ... thesocialpost

