Razzismo verso i colleghi di colore: condannato anche il datore di lavoro (Di sabato 25 gennaio 2020) Per la prima volta, un datore di lavoro viene punito per i comportamenti razzisti messi in atto da un proprio dipendente ai danni dei colleghi. Succede a Milano, dove il Tribunale del lavoro ha condannato a risarcire due lavoratori sia il pizzaiolo che li molestava, sia la società colpevole di avere generato "un ambiente lavorativo non inclusivo e di non accoglienza". A quest'ultima viene ordinato dal magistrato anche di organizzare corsi obbligatori per i dipendenti "che, con la partecipazione di esperti, li avvicini alle tematiche razziali al fine di educarli al doveroso rispetto di ogni cittadino, quale sia la sua provenienza o la sua etnia". A documentare le angherie c'è un video postato un anno fa su Facebook, acquisito dalla giudice Sara Manuela Moglia, in cui si vede il pizzaiolo chiamare a sé dei colleghi di colore sottoponendoli "a un trattamento umiliante e ... agi

guerrierodipace : RT @Agenzia_Italia: #Razzismo verso i colleghi di colore, condannato anche il datore di lavoro - AntonellaParm : RT @paradisoa1: Il razzismo che c'è verso Napoli non è razzismo di serie B. E' razzismo e basta. - mrtrs77 : RT @SerglocSergio: L'accusa di Furio Colombo: 'C'è un fascismo di ritorno, la Lega guida verso il razzismo' -