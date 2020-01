Pulsante emergenza Tinder: come funziona e a che serve (Di sabato 25 gennaio 2020) Pulsante emergenza Tinder: come funziona e a che serve L’ormai famosissima app di incontri sta per lanciare una nuova funzione: il Pulsante di emergenza permetterà agli utenti di Tinder di segnalare i “brutti incontri” e quindi chiedere aiuto immediato. Pensioni ultime notizie: confronto governo-sindacati lunedì. I punti Tinder: soccorso in caso di brutti incontri Tinder potrebbe presto inserire tra le proprie funzionalità anche un vero e proprio “allarme”: il cosiddetto Pulsante d’emergenza, infatti, dovrebbe consentire di far scattare i soccorsi nel caso in cui un utente abbia un “brutto” incontro, in pratica, se fosse in pericolo. L’app ha rivoluzionato il mondo dei rapporti interpersonali: basta inserire delle proprie foto e volendo una descrizione dei propri interessi, di ciò che si cerca in un’altra persona eccetera; dunque, si potranno sfogliare le foto e i profili ... termometropolitico

