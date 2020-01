Pronto soccorso, la riforma prevede meno attese ma non aumenta le risorse. I medici d’urgenza: “Impossibile realizzare l’obiettivo” (Di sabato 25 gennaio 2020) Da febbraio in poi, al Pronto soccorso rischiano davvero di fare i numeri. Non tanto perché la riforma prevede il passaggio dalla classificazione d’urgenza dai colori ai numeri, ma perché include anche una sforbiciata ai tempi di attesa a parità di strutture e di personale. In pratica, con le stesse risorse, medici e infermieri del Pronto soccorso dovranno prepararsi a fare miracoli dimettendo i pazienti nel tempo massimo di otto ore. “Sfido qualsiasi Pronto soccorso a realizzare questo obiettivo” ha dichiarato Salvatore Manca, presidente della Società Italiana della medicina di Emergenza e Urgenza (Simeu) che riunisce circa 3mila medici e infermieri impegnati su tutto il territorio nazionale. “Il cambiamento non porterà assolutamente una riduzione dei tempi di accesso al Pronto soccorso. Al massimo ci sarà una gestione più efficiente per la parte che compete gli ... ilfattoquotidiano

