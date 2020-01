Parsifal al Massimo di Palermo, un Eroe atteso per 65 anni (Di sabato 25 gennaio 2020) Sessantacinque anni. Tanto è trascorso da un’altra prima palermitana in cui il Parsifal di Wagner apriva la stagione del Teatro Massimo. Ma oggi l’attesa è finita e l’opera ultima del compositore tedesco, le cui ultime note sono state trascritte proprio qui a Palermo, torna a vivere sul Palcoscenico del Massimo. Certo non ci sarà il volo della colomba pacificatrice al termine, non c’è il cigno su cui giunge Parsifal, non ci sono quegli orpelli scenici da film muto cui forse molti nostalgici o tradizionalisti si aspettano di vedere, non ci sarà neanche quella pretenziosità mistica e religiosa di cui spesso l’opera si è, ma forse è meglio dire, è stata, ammantata, ma sicuramente ci sarà Wagner, la sua musica. Una musica che valica e travalica l’umano pensiero e le umane – possiamo anche dirlo – “ipocrisie” culturali e religiose, una musica che valica lo stesso essere del suo stesso ... ilfogliettone

