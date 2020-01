Napoli-Juventus: Sarri non convoca Emre Can (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo la seduta di allenamento pomeridiana l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha scelto i convocati per la sfida di domani sera al San Paolo contro il Napoli. Non sarà della partita Emre Can nonostante il calciatore non abbia accusato alcun infortunio. Assente anche De Sciglio Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Coccolo Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi Attaccanti: Higuain, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa L'articolo Napoli-Juventus: Sarri non convoca Emre Can ilNapolista. ilnapolista

